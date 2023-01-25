Milli Eğitim Bakanı Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bakan Özer, ziyareti çerçevesinde Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Özer'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, KKTC Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Bakan Özer, görüşmede Türkiye ile KKTC arasında devam eden eğitim iş birliklerinden söz ederek daha önce Türkiye'ye gelen KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile eğitim iş birliği konularının ele alındığını belirtti. Özellikle öğretmen yetiştirime, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve özel eğitim gibi konularda katkı verilebilecek alanlarla ilgili bir ön çalışma yapıldığını kaydeden Özer, bugün de bu çalışmaların tamamlanacağını aktardı.

"Eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları, son 20 yıldaki seferberlikle yüzde 95'in üzerine çıktı"

Konuya ilişkin Bakanlıkta çok geniş bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten Bakan Özer, "Türkiye, eğitiminde gerçekten çok önemli bir müktesebata sahiptir. Artık 19 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle küresel ölçekte yüz 50'ye yakın ülkenin nüfusundan çok daha fazla bir ölçeğe sahip olan bir eğitim sistemimiz var. Son 20 yıldaki eğitimde yapılan yatırımlarla birlikte okul öncesinden ortaöğretime eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları, Allah'a şükür, son 20 yıldaki seferberlikle yüzde 95'in üzerine çıktı. Özellikle 2022 yılında okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik çünkü okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından biri ve aynı zamanda nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi, beşeri sermayenin çok daha verimli bir şekilde kullanılması bağlamında çok önemli bir özelliğe sahip" ifadelerini kullandı.

"1 yıl gibi kısa sürede 159 bin olan çırak-kalfa sayımız 1 milyon 350 bine ulaştı"

Özer, 2022 yılında okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini konularına odaklandıklarını dile getirerek, "Meslek eğitimde gerçekten son 1 yılda çok önemli bir kazanım elde ettik. Özellikle mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısının artırılmasıyla ilgili 25 Aralık 2021 tarihinde 3038 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok önemli değişiklikleri yürürlüğe soktuk. 1 yıl gibi kısa sürede 159 bin olan çırak-kalfa sayımız 1 milyon 350 bine ulaştı. Gerçekten bu sayı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli insan kaynağı edinmesiyle ilgili çok önemli bir boşluğu karşılamış oldu" dedi. Türkiye'nin 1 yılda ulaştığı çırak ve kalfa sayısının önemine işaret eden Bakan Özer, katıldığı OECD Eğitim Bakanları toplantısında Fransız mevkidaşının verdiği bilgilere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesleki eğitimle ilgili en büyük projesinin 300 bin olan çırak kalfa sayısını 1 milyona çıkarmak olduğunu, ancak 13 milyon avroluk bir bütçe kullanıldığı halde sayının 800 binlerde kaldığını aktardı.

Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten biz çok daha düşük bütçelerle önemli kazanımlar elde etik. Yine öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu çıkardık. Dijitalleşmeyle ilgili çok önemli mesafeler aldık. İnşallah, Türkiye'nin eğitimde kazanmış olduğu bu deneyimlerin hepsini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle, biz ayrı olarak görmüyoruz, onun güçlü olması için, beşeri sermayesinde kullanmasıyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız."

"Güçlü bir kadroyla ziyarette bulunmanız çok önemli"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Bakan Özer ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyareti oldukça önemli gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Böyle güçlü bir kadroyla bizi ziyaret ederek vermekte olduğunuz mesajlar, buradaki milli eğitimin güçlenmesi, gençlerimizi ve çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek için, milli şuur, örf, adet, gelenek, kültür ve hepsini ileriye taşıyabilmek için desteklerinizle birlikte çok önemli" diye konuştu.

Özellikle iletişim çağında farklı etkenlerin gündemde olduğunu söyleyen Tatar, bu süreçte imkanların en iyi şekilde değerlendirilerek güçlendirilip geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

"Hepimizin geleceği, gençliktir"

Tatar, "Kıbrıs Türkü bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Benim çocukken büyüdüğüm sokağın adı Hasan Ilgaz, Türkiye'den buraya gönderilen öğretmenlerden biri. O yıllardan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Kıbrıs Türkü'nün asla yalnız kalmayacağını belirtmesiyle o zor günlerde öğretmenler gönderilerek burada farklı koşullarda milli eğitime destekler hep sürmüştür. Dolayısıyla bizim o günleri unutmamız mümkün değildir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok daha güçlü bir durumda. İnşallah önümüzdeki süreçte sizin az önce bahsettiğiniz konuları ülkemizde de uygulayıp geliştirmek, milli eğitimi güçlendirmek ve ona göre gelecek nesilleri geleceğe hazırlamak hepimizin elbette en büyük görevlerinden biridir. Çünkü hepimizin geleceği, gençliktir. Gençliği iyi yetiştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmak, güçlendirmek ve Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletini daha da ileriye taşımak hepimizin gönlünden geçendir" şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitimi güçlendirmede önemli çalışmalar içerisindesiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC için dünya çapında verdiği mücadeleye işaret eden Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edilmesi ile beraber Türkiye'nin KKTC için yaptığı gayretler ve girişimleri anlattı. Tatar, bu gelişmelerin daha iyi eğitim almış şuurlu gençlerin yetişmesi ve dünya ülkeleriyle yapılacak temaslarda yetişmiş gençlerin olması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mesleki eğitim ile ilgili gelişmelere de değinen Tatar şöyle devam etti:

"Turizmdeki gelişmeler ve sanayideki gelişmeler ara eleman ihtiyacı doğuruyor. Bu açıdan mesleki eğitimin önemi ortaya çıkıyor. Mesleki eğitimi ve meslek liselerini geliştirme yönünde Sayın Bakanımız önemli çalışmalar içinde. Onun için önümüzde birlikte bizi bekleyen çok önemli süreçler var. Bunların yapılması için irade gerekir. Bu irade bizde var. Kuzey Kıbrıs Türkümüzün marka değerinin artırılması için okul öncesi eğitimden başlamak suretiyle tüm kademelerde eğitime çok önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük potansiyeli ve imkanlarından bizlerin de yararlandırılması en büyük gücümüzdür. Bu bağlamda katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizleri ve güçlü heyetinizi görmekten memnuniyetimi ifade ediyorum."

Bakan Özer, KKTC Lefkoşa Özel Eğitim Merkezinde öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Lefkoşa Özel Eğitim Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle de bir araya geldi. KKTC'de özel öğrencilere eğitim veren en büyük özel eğitim uygulama okuluna Türkiye'den özel eğitim materyalleri getirerek armağan ettiklerini kaydeden Özer, "Bundan sonra da bu okulumuzun donanımı ve öğretim materyallerinin zenginliği ile ilgili her türlü desteği verme kararımızı, KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ile birlikte aldık" dedi.

Özer, söz konusu okula tam gün eğitim vermesi için lojistik olarak tüm desteği Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak sunacaklarını belirterek çocukların keyifli zaman geçirmeleri ve yaşam becerilerini geliştirmeleri adına çalışacaklarını söyledi. Ziyarette, okulda görev yapan öğretmenlere de ihtiyaçlarını soran Özer, öğretmenlerden materyal ve yeni bina isteği yanıtını aldı. Özer, bunun üzerine ekibine okul binasının yenilenmesi talimatını verdi.

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