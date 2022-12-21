Milli Eğitim Bakanı Özer: '(Mesleki eğitim) 11 ayda 2 milyar liralık bir üretim kapasitesine ulaştı'

Milli Eğitim Bakanlığının Pasaj tanıtım töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Özer, meslek liselerindeki üretimin 2018 yılından itibaren arttırıldığını ve bunun karşılığında da ciddi bir maddi gelir sağlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde üretim kapasitesini arttırdıklarını ifade eden Özer, “Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 15'lik hazine kesintisini yüzde 1'e düşürdü. Bize çok büyük destek verdi, minnettarız. 2018 yılında 200 milyonluk bir cirosu varken, çoğu eğitim verilen alanda üretim yapılmazken, 2022 yılında yıl bitmeden 11 ayda 2 milyar liralık bir üretim kapasitesine ulaştı. Bu üretimin yaklaşık 100 milyonunu öğrencilerimize, 200 milyonunu da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Yılsonundaki kar payından tekrar dağıtacağız katkı paylarını” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 salgını tüm dünyaya şunu gösterdi; eğer üretemiyorsanız paranız da olsa satın alamazsınız”

Üretimin eğitimden geçtiğini söyleyen Bakan Özer, “Covid-19 salgını tüm dünyaya şunu gösterdi; eğer üretemiyorsanız paranız da olsa satın alamazsınız. Onun için her alanda üretimi merkeze alan bir yaklaşımla süreçlerimizi değerlendirmek zorundayız. İşte bu kültürün yaygınlaşma noktası da eğitim. Eğitimde üretim ve istihdamla bağlantıları sağlayacak şekilde mekanizmalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Artık pttavm'nin içerisinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği ürünler e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'ye satılacak”

Meslek liselerinin Covid-19 salgınında maske üretimi gibi kritik konularda Türkiye'nin üretimine katkı sağladığını hatırlatan Bakan Özer, “Gelinen noktada bu üretim kapasitesini farklı bir evreye taşımada bugün yeni bir adım daha atıyoruz. Artık pttavm'nin içerisinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği ürünler e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye'ye, aynı zamanda PTT yurt dışıyla bağlantılı olduğu için yurt dışına da satış yapabilecek. Böylece eğitim-üretim çevrimini çok daha güçlü bir şekilde, kapasitesini arttırma niteliği elde etmiş olacağız” diye konuştu.

Ömer Faruk Karataş - Hakan Karaduman



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