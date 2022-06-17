Milli Eğitim Bakanı Özer, okul sanayi iş birliğinin ilk ihracat tırını uğurladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul sanayi iş birliği modeli kapsamında üretilen ürünlerin ilk ihracat tırını uğurlama törenine katıldı. Küçükçekmece Beşyol Mahallesi'ndeki Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki törene Bakan Özer'in yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, protokol üyeleri ile sanayi ve iş dünyasının temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İlk defa ücretsiz yaz okulları açıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, “Bu yaz ilk defa milli eğitim bakanlığı olarak çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Yaz okullarında yanlarında olacağız. 4 tane yaz okulu açıyoruz. Film yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu, Türkiye'nin neresine gidersin gitsin öğrencilerimiz başvurarak ücretsiz yararlanabilecek. Öğretmenlerimiz de istedikleri yerde gittikleri yerde destekleme yetiştirme kursu kapsamında iki ders ücreti alarak bu kurslar katılacaklar” dedi.

Okullarda kütüphaneler kurduklarını belirten Özer, 2021 yılının sonunda Emine Erdoğan'ın başlattığı proje kapsamında 16 bin 361 tane kütüphanenin açıldığını ve 28 milyon olan kitap sayısının 70 milyona çıkarıldığını ve bu yaz yeni uygulamaya göre okullardaki tüm kütüphanelerin açık olacağını söyledi.

“2021 yılında 1 milyar 162 milyon TL gelir elde ettik, hedef 2 milyar”

Mesleki eğitim bu ülkede çok sancılar çektiğini aktaran Bakan Özer, “Artık mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı dilimine giren öğrencilerden bahsediyoruz. Mesleki eğitimde üretim kapasitesinin artmasından bahsediyoruz. 2021 yılında meslek liselerimiz tüm Türkiye'de, 1 milyar 162 milyon TL gelir elde ettik. Müthiş bir rakam, 3 yıl önce 200 bin TL civarındaydı. Öğrencilerimiz artık yaparak, üreterek öğreniyor ve bundan kar payı da alıyorlar. 2021 yılında öğrencilerimize dağıttığımız kar payı 50 milyonun üzerine çıktı, öğretmelerimize 112 milyon dağıtmışız. 2022 yılındaki hedefimiz 1.5 milyarlık bir gelir. Ve ilk beş aydaki gelirimiz 560 milyona ulaştı. Yani 2022 yılında ben inanıyorum ki 2 milyarlık bir gelirle kapatacağız” diye konuştu.

“Okullardaki 56. Ar-ge merkezi kuruldu”

Törenin yapıldığı okulu Ar-Ge merkezi ilan eden Bakan Özer, 2 milyon TL destek vereceğini açıkladı. Öğretmenlerin esprili bir şekilde araya girmesiyle katılımcıları gülümsetti. Bunun üzerine Bakan Özer de esprili cevap vererek desteği 3 milyona çıkardığını söyleyerek, “2022 yılında toplamda 74 tane patent ve markanın tescillenmesini sağlayarak, ticarileşmesini sağladık. Bakın bugün de ilk defa yurt dışına ihracatın uğurlanmasıyla ilgili bir araya geldik. Her konuşmamızda yeni bir hedef belirlenmeliyiz. Milli Eğitim Bakanı olarak 55 olan ar-ge merkezine ek olarak bu okulumuzu da 56. Ar-ge merkezi olarak ilan ediyorum. Ve yarın da burası ar-ge merkezi olduğu için milli eğitim bakanı olarak yarından itibaren 2 milyon TL katkı göndereceğiz. Dolaysıyla İstanbul'daki Ar-Ge merkezi sayısı 13'e çıkmış oldu. Eğitim ve öğretim yılının son günü olduğu için öğretmeni kırmıyoruz desteği 3 milyona çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İstanbul Sanayi Odası ve Ticaret odası ile okul arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü imzalayan iş adamı Ar-Ge merkezine 200 bin TL destek vereceğini açıkladı. Daha sonra okul adına protokolü öğrenciler imzaladı. İmzaların ardından Bakan Özer ve beraberindekiler ürünlerin üretildiği atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Törende okulun altındaki atölyede öğrenciler tarafından üretilen kağıt havlu yüklü tır Fransa'ya uğurlandı.

Medeni Topaloğlu