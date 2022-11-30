Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine yeni yeni gidiyor'



İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yürütücülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin destekleriyle, İbrahim Halil Üçer'in koordinatörlüğünde hazırlanan İslam Düşünce Atlası'nın 2'nci aşama lansmanı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Lansmana, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullaşma oranının öneminden bahsederek, bu oranın yeni yeni yüzde 95'lerin üzerine gitmeye başladığını söyledi.

“Kitabın bir okuyucusu olarak emek veren herkese teşekkür ediyorum”

Konuşmasına projede emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Gerçekten ilk çıktığı zaman büyük heyecan duymuştum. Aslında İhsan Fazlıoğlu hocamızın bir okuyucusuyum. İslam düşünce tarihiyle ilgili, bilim tarihiyle ilgili felsefe tarihiyle ilgili yazmış olduğu şeyleri de geçmişimizin izlerini günümüze taşıyarak yeniden yorumlayabilme yeni açılımlarla günümüze taşınan sadece tarihsel, statik bir duruş olarak değil, günümüze karşılık geldiği şeyleri aramada benim en önemli tutamağım İhsan Fazlıoğlu hocamız oldu, onun eserleri oldu. Kendisine minnettarım. İbrahim Üçer hocamızın dile getirdiği gibi sayfalarında bir yer alır, almaz, tarihsel bir döneme tekabül eden bir şey değil, yaşayan, tekrar tekrar yaşamımıza anlam veren bir dilin inşasında kullanmamız gereken referanslar olarak çok kıymetli buluyorum" dedi.

“Okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine yeni yeni gidiyor”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşmasına, “Eğer kültürel kodlarla temas etmek istiyorsak, onları tekrar yorumlamak istiyorsak eğitimle temas etmemiz lazım. Onun da en önemli yollarından bir tanesi okullaşma oranları. Eğitim ve genç çağ nüfusumuzun ne kadar temas ettiği 2000'li yılların başında ,1950'den falan bahsetmiyoruz size, 2000'li yılların başında ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları yüzde 50'nin altında. 5 yaştaki yüzde 11, ortaöğretimdeki yüzde 44, yükseköğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14 idi. Başörtüsü yasağı var, katsayı uygulamaları var, eğitim önünde dünya kadar antidemokratik uygulamalar var. Toplumsal değerlere, toplumsal taleplere duyarsız olan tam tersine vektörel olarak dışarı dönük ve şekillendirmeye dönük bir manipülasyonun olduğu bir süreç var. Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor. Tüm yasaklar, antidemokratik uygulamalar ilk kez kaldırılıyor” sözleriyle son verdi.

“İslam Düşünce Atlası'nın suya atılmış bir taş gibi giderek büyüyen dalgalar oluşturmasın Allah'tan niyaz ediyorum”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “İslam Düşünce Atlası'nın suya atılmış bir taş gibi giderek büyüyen dalgalar oluşturmasını, buna vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek yüzyıl vizyonunun izdüşümü olarak biz de Konya'da çalışmaya başladık. Yüz yıl içerisinde insan hareketleri, nüfus hareketleri, su temini, kanalizasyon deşarjı, su arıtma gibi konularda çalışıyoruz ama bunun yanında biz mazrufa da çalışmak istiyoruz. Bir konuya kadar birikimi, müktesebatı olan insanın yoğunlaşmış olması mutlaka sonuçta bir tesire, Cenabı Hakk'ın bir hayır yaratmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.