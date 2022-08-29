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Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Özer mesajında, “Şanlı bir tarihe sahip aziz milletimizin kahramanlıklarla örülü bağımsızlık mücadelesini taçlandıran zaferin 100. yıl dönümündeyiz. Dünyada eşine ender rastlanan 30 Ağustos Zaferi'yle Türk milleti, vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu zaferin yaktığı ateş, hürriyet azmindeki başka milletlerin de yolunu aydınlatmıştır. Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişiyle onur duyan ve istikbaline sahip çıkan evlatlarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarına minnet ve saygılarımı sunuyor, saygıdeğer milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

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