Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Covid-19 aşısı yaptırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili köyü ilkokulunda yaptırdığı Covid-19 aşısı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aşı tedariki için 1 milyon 259 bin okul çalışanının listesini Sağlık Bakanlığına ilettiklerini söyledi.

"1 milyon 259 bin okul çalışanımızı listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik"

Bakan Selçuk, “Öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının son haftasında gündeme geleceğini daha önce konuşmuştuk. Bu konuşmalar çerçevesinde de bugün Çorum'un Sungurlu ilçesi Arifegazili köyündeyiz. Bende öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu bugün burada az önce oldum. Öğretmenlerimizin burada elbette aşı olması bugün söz konusu ancak daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz, ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik” diye konuştu.

"Randevuya bağlı olacak"

Öğretmenlerin randevuya bağlı olarak aşı yaptırabileceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Tüm vatandaşlarımız gibi öğretmenlerimiz, e-nabız da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilecek. Daha sonrada yine kendi istedikleri şeklinde bir randevu sistemi oluşuyor. O randevuya bağlı olarak aşılarını yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde uygulama söz konusu olacak” dedi.

"Tüm okullarımız her türlü hazırlığı yaptı"

Salgın sürecinin başından beri tüm okullar Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belirlediği standartlara her türlü hazırlığı yaptığını anlatan Bakan Selçuk, “Meslek Liselerimizde ve Halk Eğitim Merkezlerinde üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır ve okulun temizlik belgesini, okullarımızın tamamına yakını almış durumda zaten. Bildiğiniz gibi bu dış denetimle gerçekleştiriliyor. Bir okulun temiz belgesi alabilmesi bir dış denetime tabi o yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler veriyoruz ve buna hazırız” ifadesini kullandı.

"Dünyada da aşılama yeni başlıyor"

Bakan Selçuk, 1 Mart günü itibariyle diğer okullarında açılacağını hatırlatarak, “İlkokullarımızı, özel eğitim okullarımız, 8-12'nci sınıflar ve bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz çok sayıda ülke okullarını açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar. Ama dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı öğretmenlerin aşılandığı söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Muhammed Muttalip Yalçın - Serkan Şansever