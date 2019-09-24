Milli Eğitim Bakanı Selçuk Osmaniye'de

Ankara'dan hava yoluyla önce Adana Havaalanına inen Bakan Selçuk, buradan karayolu ile Osmaniye'ye geldi.

Osmaniye Valiliği önünde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Baha Ünlü ve protokol üyeleri karşıladı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek valilik makamı girişindeki şeref defterini imzaladı. Ardından da basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Değerlendirme Kurulu toplantısına katılan Bakan Selçuk, buradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ortaklaşa hayata geçirilen “Tohumdan fidana, fidandan ağaca” projesi tanıtım toplantısına geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halay gösterisini izleyen Bakan Selçuk, “Bu yazdan kalma güzel günde, çok özel bir projede sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bizim ormanlar yok olduktan sonra değil varken değerini bilmekten söz etmek lazım gelir. 'Çocuklarımıza külleri göstermeden fidan diktirmeyelim' sözümüzün birçok ilde dikkate alınmış olması ve çeşitli videolar bize gönderilerek bunun gösterilmiş olması ve çocuklarla birlikte yanan orman mekanlarına ziyaretler düzenlenmesi beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Çok değerli bir iş birliği ile faaliyete geçen bu projede, orman işletme müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ve katkısı geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın tohumu toprağa bırakması ve bu tohumun fidana dönüşmesini izlemesi, bakımını üstlenmeleri ayrı bir değerdir. Bu projeyi başka illerimiz içinde örnek olarak değerlendirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ardından öğrencilerle birlikte fide poşetlerinin içerisine ağaç tohumu ekti. Bakan Selçuk daha sonra Osmaniye Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen “Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları” adlı programa katılarak Osmaniye ziyaretini sonlandırdı.

Selçuk Şavran

