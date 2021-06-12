Milli Eğitim Bakanı Selçuk telafi eğitimin detaylarını paylaştı

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda telafi eğitimin detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Telafiye kimler geliyor? Nasıl oluyor? Yaz tatilinde neler olacak? Merak ettiklerini madde madde sıralayayım" diyerek detayları paylaştı.

Öğrencilerin karnelerine 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan ulaşabileceklerini aktaran Bakan Selçuk, 2 Temmuz'dan itibaren de karnelerin okullardan yüz yüze alınabileceğini söyledi.

'Telafide Ben de Varım' programının 5 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'a kadar süreceğini ve okulların yaz boyu açık olacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi 'Arkadaş' kitabıyla buluşturacağız, merak etmesinler ödev değil. Öğrencilerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler. Nerelerde ne var ayrıca duyuracağız" açıklamalarında bulundu.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabileceğini duyuran Bakan Selçuk, katılmak isteyen velilerin, bulundukları yerlerde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Bakan Ziya Selçuk, akademik eksiklikler için öğretmenlerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin akademik gereksinim tespitini yapacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu program bir buçuk yıl sürecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Eylül ayında çalışmla kitaplarını ücretiz dağıtacağız. Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak"

Mevlüt İşli