Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü. Baharın toprakta uyandığı gün. Veysel'in bizi bırakıp sadık yarine kavuştuğu gün. Yavrularımızın gözüne Veysel'in 'Aynı varlık her bedende' sözüyle bakabilsek her gün bahar olacak, farkındalık günlerine hiç gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek