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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gölbaşı'nda esnaf ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gölbaşı'nda esnaf ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Gölbaşı'nda esnaf ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı Oğuz Kağan Usta Caddesinde esnafları dükkan dükkan gezdi. Esnafların sıkıntıları ve problemlerini dinleyen Bakan Selçuk, esnaflarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Bakan Selçuk, "Yarın ülkemizde mahalli ve yerel seçimler var. Yarın herkesi, tüm vatandaşlarımızı, sandıkta milli iradeye sahip çıkmaya, vatandaşlık ve demokrasi görevlerini yapmaya çağırıyorum” dedi. 

Ziyaretler sırasında Bakan Selçuk, esnafa ve sokaktaki vatandaşlara çiçek dağıttı. 

Mevlüt Hasgül - Fatih Erdoğan

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