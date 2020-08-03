Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, Hakkari'deki kazayla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçuruma yuvarlanan ve içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı personelinin de bulunduğu servis aracında iki öğretmenin vefat ettiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda haber ajanslarına açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bayramın son gününde çok acı bir haber aldık. Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Öncelikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'le, akabinde süreçle ilgili olarak da Hakkari Valimizle görüştük. Ne yazık ki iki öğretmenimizin ve ilçe millî eğitim müdürlüğü çalışanlarımızın da aralarında olduğu 6 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisini aldık. Yaralı olan ilçe millî eğitim çalışanımızın da tedavisinin devam ettiği bilgisini aldık. Millî eğitim müdürlüğümüz ile sürekli temas halindeyiz. Çalışanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, kendisine Rabb'imden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Vefat eden öğretmenlerin, personelin ve vatandaşların ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileyen Selçuk, “Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Bayramın son gününde, dönüş yolunda direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum: Ne olur sürat yapmayalım, ne olur uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmeyelim; gerektiğinde dinlenerek, mola vererek yola devam edelim, emniyet kemerimizi mutlaka ama mutlaka takalım. Acımız büyük, bayramı hüsrana dönüştürecek kaza haberlerine yenilerinin eklenmemesi en büyük temennimiz” ifadelerine yer verdi.

Emin Kuvat