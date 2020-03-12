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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Koronavirüs önlemleri ve uzaktan eğitim hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart'tan itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

 Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı için ülke genelindeki okullarımızın 16 Mart'tan 2 hafta süreyle 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Öğrencilerimizden 1 haftayı dinlenerek geçirmelerini tavsiye ediyoruz.

23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak. 23 Mart'tan itibaren ders ortamını eve taşıyacağız. Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmış ve uzun sürdir devam eden çalışmalarımız son haline getirilmiştir. Öğrenciler isterlerse televizyonlardan isterlerse internetten uzaktan eğitime ulaşabilir.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak."

Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak.

Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. 

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