Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, bakanlıkta korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen “MEB Asistan” uygulamasının tanıtım toplantısına katıldı. Burada Bakan Selçuk'a, bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden paydaşlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan “MEB Asistan” uygulaması için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesinin ardından, CBOT Ceosu Mete Aktaş “MEB Asistan”ın tanıtımını yaptı.

Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ile tüm ifadeleri insan gibi algılayabiliyor. Asistanlar her zaman güncel cevapları verebiliyor. MEB Asistan ile öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve paydaşların 7/24 olarak Milli Eğitim Bakanlığına ulaşımı sağlandı. Kamuda ilk kez yaygın yapay zeka tabanlı sanal asistan kullanımı oldu. Şu ana kadar 500 bine yakın kullanıcı ve konuşma mevcut. İlk günden beri “Biz zamanın ruhuna saygı göstereceğiz, biz geleceğin tasarımlarıyla ilgilenip dijital dünyayı inceleyip, yapay zeka konusunda, makine öğrenmesi konusunda bütün bu gelişmelere dayalı olarak veriye dayalı bir yönetimi benimseyeceğiz” dediklerini anımsatan Bakan Selçuk, “Her gün, her geçen ay, her geçen yıl bu konudaki kanıtları da ortaya koyduğumuz günleri yaşıyoruz. Bütün dünya çok özel ve farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemlerde, zor zamanlarda; uyum sağlamak ve gereğini yapabilmek toplumların kabiliyetini de gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sürecinde yaptıklarının ve yaşadıklarının da MEB'in bu sürece ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“İş yapış biçimlerinin tüm dünyada değişiyor olması, özellikle kamu kurumlarında özellikle eğitimde yeniden ele alınması gereken bir husus ve dünyanın hemen her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen birçok iş aslında 5-10 ay içinde yapılmak üzere kararlara dönüşüyor. 8-10 yıllık süreçlerde yapılabilecek ve yapılması muhtemel denilen şeyler, 8-10 aylık bir süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizimde bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart. Bu anlamda da 2023 eğitim vizyonunun 2 yıl önceki dokümanına bakarsanız; bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz ve ‘yeni normal' denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini de görme imkanımız olabilir.”

Bugün yürüttükleri araştırma - geliştirme, innovasyon çalışmalarının yeni geliştirilen “MEB Asistan” programıyla sürdürüldüğünü aktaran Bakan Selçuk, “Önümüzdeki aylarda da çok farklı konularda ve alanlarda da yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli uygulamaların giderek hızlandığını göreceksiniz. Bunun örneklerini artık çok sık olarak yaşamaya başlayacağız. Türkiye'nin, dünya çapında rekor denilebilecek sayılarla toplumun buna uyum göstermesi, katılım göstermesi açısından da son derece önemli bir proje. Kamu da ilk olması ayrı bir önem taşıyor. Bu kadar büyük bir potansiyeli olan, 18 milyon civarında öğrencisi, 1 milyondan fazla öğretmeni, velilerin söz konusu olduğu bir kamuoyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin de ayrı bir önemi var. Biz, bu çerçevede yaptığımız çalışmaları MEB'in tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz. Bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz” aktarımında bulundu.

“MEB Asistan”ın Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili her türlü soruya cevap verecek durumda olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, herkesin kendisine okulların ne zaman açılacağıyla ilgili soru yöneltmesinin ardından birkaç hafta önce “MEB Asistan”a, “Okullar ne zaman açılacak ?” sorusunu sorduğunu bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Velimizin etkileşim biçimini, iletişim dilini dönüştürmek durumundayız. Öğretmenimizin dilini bir şekilde yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız. Bütün bu işlemler, eylemler bunun habercisi ve 7/24 erişebilmek, bu erişimi de doğal dil işleme metodolojisi içinde yapabilmek çok ayrı bir önem taşıyor. Bütün bunları yapabilmek elbette Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle olacak bir iş ve bize gönüllü olarak katkı sağlayan CBOT'la bu işbirliğinin çok verimli sonuçlar verdiğini görmüş olmak bizi ayrıca mutlu etti. Eğitim'e katkı sağlamak için yapılan bu gönüllü faaliyette, MEB'in iş ve işlemlerinin kalite süreçlerini geliştirmeye büyük katkı sağladı ve sağlayacak.”

MEB Asistan'ın neler yapabileceğine dair bilgiler paylaşan Bakan Selçuk, “Bu tür çalışmaların, eğitimde uygulamayla teori arasındaki uzaklığı da kaldırdığının farkındayız” ifadelerini kaydetti.

Bakanlık olarak yapay zekanın temelde olduğu dijital dönüşüm yolculuklarının yeni bir kilometre taşında olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çalışmaları sınıfın içerisinde de göreceksiniz ve geçtiğimiz aylarda yoğun bir şekilde kullanılan Akademik Destek Yazılımı ile sınavlara hazırlık konusunda da dünyadaki öncü ülkelerden birisi olarak eğitimde yapay zekanın nasıl kullanılacağını 1 milyondan fazla öğrencinin dahil olduğu bir sistem de günlük olarak yoğun bir kullanımın nasıl mümkün olacağını da görmüş olduk. Bu anlamda sadece merkez teşkilatındaki bir faaliyetten söz etmiyorum. Sanal robotları, sanal asistanları ve bu sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor ve kendilerine ‘Yapay Zeka Zümresi' adını veren yaklaşık 10 farklı şehirden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, akademisyenlerin, bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu bu ekipte çalışmalarını sürdürüyor. Yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşenlerinin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması gerektiğini ortaya koyuyorlar ve kendileri aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2040 Yapay Zeka Strateji Dokümanı üzerinde de çalışıyorlar. Robotik kodlama, sistem bilişimsel ve algorik düşünme gibi transminer odaklı birçok eğitim başlığını da yapay zeka eko sistemi içinde ele alıyorlar."

MEB Asistan ve MEB Asistan tasarımının ortaya konulması ve gerçekleştirilip uygulamaya konulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Selçuk, Türkiye'de bu tür çalışmaları Türk mühendislerle yapıyor olmanın, dünya çapında yapıyor olmanın kıymetli olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda “MEB Asistan” uygulamasını deneyen Bakan Selçuk, sanal asistanın Milli Eğitim Bakanlığı'na dair her konuya hakim olduğunu ve günden güne üstüne koyduğunu aktardı.

Program sonrası salon çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, devlet ve özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini, aksi halde cezai müeyyide uygulaması gerekeceğini belirtti.

Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz