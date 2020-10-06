İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '12 Ekim Pazartesi yeniden okula dönecek öğrenciler haftanın 2 günü okula gidecek, sınıf mevcutları azaltılacak'

"Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor"

"Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk."

(İhtiyacı olan öğrencilere dağıtılacak tabletler) "Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."

"İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okullarında yüz yüze eğitime devam edilmeyecek."

"Cumartesi günü eğitim olabilir. Bu tamamen okullarımızın ihtiyacına göre belirlenir."

"Destekleme kursları haftada 2 gün devam edecek."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.