Milli Eğitim Bakanı Selçuk:'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte yürütülecek'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '12 Ekim Pazartesi yeniden okula dönecek öğrenciler haftanın 2 günü okula gidecek, sınıf mevcutları azaltılacak'

"Köy okullarında tüm sınıflar açılıyor"

"Bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA destek merkezi oluşturduk."

(İhtiyacı olan öğrencilere dağıtılacak tabletler) "Cihazların dağıtım süreci Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."

"İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okullarında yüz yüze eğitime devam edilmeyecek."

"Cumartesi günü eğitim olabilir. Bu tamamen okullarımızın ihtiyacına göre belirlenir."

"Destekleme kursları haftada 2 gün devam edecek."