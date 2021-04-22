Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '23 Nisanda öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak'

Bakan Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Mardin'e geldi. İlk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, burada 23 Nisan kutlamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle korona virüs tedbirleri nedeniyle 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının nasıl yapılacağını anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hafta sonunu da kapsayacak programların planlandığını belirten Bakan Selçuk, yarınki tören ve toplantılarla beraber bu sene 23 Nisan kutlu olsun ifadesi yerine, 23 Nisanı 'mutlu olsun' ifadesi şeklinde değerlendirmelerinin olacağını söyledi. Bakan Selçuk, ''Öğretmenler ve çocuklarımızla çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları gün içerisinde görme imkanımızı olacak. Yarın da yine hafta sonuna kadar bu çalışmalarımız sürecek. Çocuklarımızın pencerelerde İstiklal Marşını söylemeleri, bayrakları asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitim de olsa bazı faaliyetler yapması artarak devam edecek. EBA TV'de 23 Nisan kutlamalarında sürdürülecek. Ayrıca çocuklar için küçük bir gazete çıkarıyoruz. Onu da gün içerisinde ilan edeceğiz'' diye konuştu.

Kübra Nur Atik - Alaaddin Özdemir

