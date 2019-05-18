Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin detaylarını açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları;

-Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

-Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

-Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

-2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

-Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

-Yeni sistemin ilk yükseköğretim sınavı 2024 yılında olacak

Ders sayısı düşürülüyor

-Ders sayılarını azaltıyoruz çünkü bir çocuğun 15 -16 dersi gerçekten anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor.

- Liselere getirilen yeni sistem kapsamında ders sayısının 9'uncu sınıfta sekize 10'uncu sınıfta dokuza 11'inci sınıfta 9 ve 12'nci sınıfta 7'ye düşürülecek.