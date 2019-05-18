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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin detaylarını açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin detaylarını açıklıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin detaylarını açıklıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin detayları hakkında bilgi veriyor. Selçuk, “Ders sayılarını azaltıyoruz çünkü bir çocuğun 15 -16 dersi gerçekten anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları;

-Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

-Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

-Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

-2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

-Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

-Yeni sistemin ilk yükseköğretim sınavı 2024 yılında olacak

Ders sayısı düşürülüyor

-Ders sayılarını azaltıyoruz çünkü bir çocuğun 15 -16 dersi gerçekten anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor.

-  Liselere getirilen yeni sistem kapsamında ders sayısının 9'uncu sınıfta sekize 10'uncu sınıfta dokuza 11'inci sınıfta 9 ve 12'nci sınıfta 7'ye düşürülecek.

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