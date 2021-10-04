Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere yardımcı kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. Paketin ilki “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” üzerinden erişime açıldı. İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin soruluk ilk pakete tüm öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceklerini belirtti.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca İl müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket bugün yayımlandı.

Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Yardımcı kaynak destek paketine Millî Eğitim Bakanlığının internet adresi “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” üzerinden ulaşılabiliyor.

5 bin soruluk yardımcı kaynak

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan Çalışma Sorularını da içeriyor.

LGS örnek soru kitapçığı da paketle beraber yayımlandı

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da bin 375 soru yer alıyor.

Etkileşimli sorular ilk kez yayımlandı

MEB, ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular yayınladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte “açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim” özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.

YKS'ye yönelik bin 600 çalışma sorusu

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında bin 600 soru bulunuyor.

Yardımcı kaynak destek paketinin içeriği de çeşitliliği de artacak

Öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paylaşılan kapsamlı destek paketi ile ilgili şunları kaydetti:

“Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi'ni bugün yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."



Utku Şimşek

