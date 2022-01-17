Milli eğitim ve müftülük arasında iş birliği protokolü

Samsun Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerinde uygulanacak olan iş birliği protokolünün imza töreni düzenlendi. Tören Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Protokolün kapsamına ilişkin Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“İl Müftülüğünce; resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin kazandırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okullara gerekli desteğin verilmesi, ihtiyaç duyulan kitap, dergi ve benzeri materyallerin imkan dahilinde teminine yardımcı olunması, din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça ve imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerine destek verilmesi, talep olması halinde anaokullarında 4-6 yaş Kur'an kursu eğitiminin açılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de müftülükler tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile sosyal kültürel etkinliklere öğrenci ve öğretmenlerin katılımının sağlanması, 4-6 yaş ve hafızlık Kur'an kurslarından talep gelmesi halinde halk eğitim merkezleri aracılığıyla sanatsal, sportif ve diğer alanlarda yeteneklerini geliştirmeye yönelik kurslar açılması.”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kurumların iş birliğini içeren protokolün öğrencilere milli ve manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, öğrencilerin mesleki akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesini hedeflediğini ifade etti. Dağlı, protokolün öğrencilere çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine de katkı sağlamasını amaçladığını belirterek, her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.