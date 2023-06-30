Milli golfçü Can Gürdenli 2023 European Amateur Championship'de final raundu oynayacak

Avrupa Golf Birliği'nin (EGA) organize ettiği 2023 European Amateur Championship, Estonya'da oynanan müsabakalarla devam ediyor. 28 Haziran tarihinde Parnu Bay Golf Links'de başlayan organizasyonda 34 ülkeden, toplamda 144 sporcu mücadelelerini sürdürüyor. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Can Gürdenli, oynanan ilk raundu 68 (-4) gross skor, ikinci raund 68 (-4), üçüncü raundu da 69 (-3) gross skorla toplamda 205 (-11) gross skor oynayarak 36. sırada yer aldı. Gürdenli, elde ettiği bu skorla 2023 European Amateur Championship'de cut'ı geçerek yarın oynanacak final raundunda oynamaya hak kazandı.

Türk golf tarihinde ilk defa milli golfçülerden Hamza Hakan Sayın, 2006'da İtalya'da oynanan European Amateur Championship'de cut'ı geçme başarısı göstermişti. 17 yıl sonra yeniden milli sporculardan Can Gürdenli, aynı başarıyı elde ederek bu önemli müsabakada final gününde mücadele edecek.

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