Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e yeni sponsor

Polonya'nın Başkenti Varşova'da 19-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Güreşçi Rıza Kayaalp, yeni sponsoruyla anlaşma imzaladı. Takviye edici gıda üreticisi Vitargo firmasıyla 3 yıllık anlaşmaya imza atan Kayaalp, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uzun ve başarılarla dolu bir sporculuk kariyeri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan milli güreşçi, “Bir sporcu her zaman iyi bir kulübe ve güzel bir sponsora sahip olmak ister. Benim için anlamlı ve özel bir gün. Geçmişte de sürekli kullandığım ve memnun kaldığım bir marka. Dünyada sporcu gıdaları arasında ayrı bir konumu var. Hayat bizi 2021'de buluşturdu. Olimpiyat Oyunları öncesi bana destek olmak istediler. Uzun vadeli bir çalışmamız olacak. Güzel işere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu iş birliği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir rekor kırmak istiyorum”

Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını sözlerine ekleyen Rıza Kayaalp, “Hedefim 10. kez Avrupa şampiyonu olmak. Çok iyi durumdayım. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu şampiyonada yeni bir rekor kırmak ve Olimpiyatlar'a moralli bir şekilde katılmak istiyorum. Şu ana kadar sadece Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanamadım. İyi rakiplerim olacak ancak geçen seneye göre daha iyi durumdayım. Eksik olan bu madalyayı da kazanarak gönül rahatlığıyla sporu bırakabilirim” diye konuştu.

Firmanın Türkiye Direktörü Engin Yılmaz da Rıza Kayaalp'e destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Oldukça anlamlı ve özel bir gün. Rıza gibi ülkemizi başarıyla temsil eden değerli bir sporcu ile iş birliği yaptığımız için gururluyuz. İki taraf için de hayırlı olsun. Rıza'nın günlük kalori ihtiyacı oldukça fazla ama ne kadar ihtiyaç duyarsa, o kadar karşılamaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Sponsorluk anlaşmasının ardından taraflar fotoğraf çektirdi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu