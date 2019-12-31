Millî gururların devamı 2020'de

ATAK 2

2020 için ilk hedeflerden biri, tamamı yerlileştirilen “Atak 2” helikopterinin havalanması... Motor çalışmaları, TEI tarafından yürütülüyor. Gelişmiş elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunacak helikopterde; yüksek kalibreli top, yeni nesil 2,75 inç roket, uzun menzilli ve farklı güdüm sistemlerine sahip tanksavar füzeleri ile havadan havaya füze sistemleri olacak.

GÖKBEY

Millî muharip uçağı Gökbey'in motoru için son hazırlıklar 2020'de tamamlanacak. İlk uçuşunu 2026'da yapması beklenen Gökbey'in motoru, 29 Ekim 2021'de teslim edilecek. Gökbey, 12 kişi taşıyor. Cephe gerisinde ve sivil amaçlı kullanılabiliyor. Gökbey'e yurt dışından da yoğun talep geliyor. Çalışmalara hızla devam edilen Hürjet de, en geç 2022'de havalanacak.

AKSUNGUR

“Orta irtifa” ve “uzun havada kalış” özelliğiyle öne çıkan İHA Aksungur; 2020'de göreve başlıyor. 40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilecek. Aksungur; çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri yerine getirecek. Her bir kanatta üç silah istasyonu bulunan Aksungur, ciddi mühimmatlarla görev yapabilecek.

TCG ANADOLU

2020 yılında çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye, yüksek hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacak. Yeni tip denizaltıların da inşasına başlandı. Bunların, 2022 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.

‘KARA'DA ATAK

Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı kategoride insansız kara araçları projeleri de başlatıldı. Uzaktan Kumandalı Araç Platformu'nun (UKAP) önümüzdeki haftalarda envantere girmesi hedefleniyor. Geliştirilen İnsansız Ejder Yalçın, Tarantula, Ankebot gibi uzaktan komutalı atış sistemlerine sahip insansız kara araçlarının test çalışmaları devam ediyor.



YERLİ ZIRH

Yerli zırh çeliği üretebilme anlamında özel sektörün kıymetli girişimleriyle büyük yol katedildi. Yakın zamanda araçlarımızı yerli zırh çeliğiyle de üretir hale geleceğiz.

Türkiye Gazetesi