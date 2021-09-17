Millî mücadele efelerinin torunu, dedeleri gibi giyinip çay servis ediyor

Millî mücadelede Bursa'nın kurtuluşuna katılan dağlı efelerin torunlarından olan Ahmet Çetinkaya, işlettiği çay ocağında çayları müşterilerine efe kıyafetiyle servis ediyor. Hem kültürünü yaşatmak, hem de gelen müşterilerine renkli bir ortam sunmak isteyen Ahmet Çetinkaya, giydiği deri çizmeler ve efe kıyafetleriyle müşterilerini karşılıyor. Müşteriler çay istediklerinde bir efenin kendilerine çay getirdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Örf ve an'anelerini yaşatmak için böyle bir çalışma ortamı oluşturduğunu ifade eden Ahmet Çetinkaya, "Dedelerimizin kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. İş yerimde çay servisini efe kıyafetleriyle yapıyorum. Bu şekilde çay servisi yapmam insanların ilgisini çekiyor. Bu şekilde kültürümüzü de yaşatmış oluyoruz. Dedelerimizin millî mücadele zamanında Bursa'nın kurtuluşuna büyük katkıları olmuş. Biz efe dedelerimizin geçmişteki kültürlerini biraz da olsa yaşatmaya çalışıyoruz. Benim bu kıyafetle çay servisi yaptığımı görenler çok memnun kalıyor. Her zaman seni böyle görmek istiyoruz diyorlar. Herkesi çay ocağıma çay içmeye bekliyorum" dedi.







Burak Türker

