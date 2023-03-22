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Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı - Tıkla İzle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal - Musa Erdoğan
 

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