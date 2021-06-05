Milli okçu Yakup Yıldız'dan altın madalya

2021 Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton'a karşı mücadelesini 143-141 ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Lozan 2021 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması ve Antalya 2021 Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda kazandığı Takım Altın Madalyalarına bireysel kategoride de altın madalya ekleyen Yıldız, 709 puan ile sıralama atışlarını 8. sırada bitirmiş ve elemelere 1/16 turundan başlamıştı.

Yakup Yıldız, Rus rakibi Alexander Dambaev'e karşı 148-145 galip gelirken, 1/8 turunda Hırvatistan'dan deneyimli okçu Domagoj Buden'e karşı tam puan atarak 150-143'lük skor ile çeyrek finale çıktı. Yine Rus bir rakip olan Viktor Kalashnikov'u da 148-146 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde Alman Tim Krippendorf'u 147-143'le geçerek altın madalya atışlarında Danimarkalı sporcu Mathias Fullerton ile eşleşti. Yakup Yıldız, bu müsabakayı da 143-141 kazanarak altın madalyaya ulaştı.