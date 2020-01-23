Milli otomobil sporcusu Güven'in hedefi Fransa Şampiyonası ve Süper Kupa

Red Bull sporcusu olan 21 yaşındaki milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının çok başarılı geçtiğini belirterek, ikinci kez Porsche Carrera Cup Fransa Şampiyonası'nı kazandıklarını, ardından çaylak olarak girdikleri Süper Kupa'da hem şampiyonluğu hem de genel klasman ikinciliğini elde ettiklerini aktardı. 2019 yılındaki hedeflerinin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik belirten Ayhancan sıranın 2020 yılına geldiğini vurguladı.

"Fransa Şampiyonası'nda 2020 son sezonum olacak"

35 yıldır yapılan Fransa Şampiyonası'nda, 2018 yılında ilk kez Fransız olmayan bir pilotun şampiyonayı kazandığını ve bunu 2019 yılında da tekrar ettiğinin altını çizen Güven, "2020'de de tekrar yarışacağımızı açıkladık. Fransa Şampiyonası'nda tahmin ediyorum 2020 son sezonum olacak. Benim amacım Almanya Şampiyonası'na girmekti ama Süper Kupa'nın takvimiyle Fransa'nın takvimi çok uygun birbirine. Fransa aslında bu yıl biraz daha Süper Kupa'nın antrenman şampiyonası olacak. Hedefim yine Fransa Şampiyonası'nı kazanıp, Süper Kupa'da en iyi sonucu elde etmek" ifadelerini kullandı.

"En iyi noktaya gitmek istiyor"

Tüm çalışmalarını Süper Kupa'da en iyi dereceyi elde etmek için yürüttüğünün altını çizen başarılı sporcu, "Buradaki sonuca göre Porsche beni başka alanlarda konumlandırabilir. Amacım bu sene elimden gelen performansı verip Porsche'de kalabilmek ve onlar için en üst seviyelerde yarışabilmek" diye konuştu.

Motor sporları alanında birkaç sporcuyu örnek aldığının altını çizen Ayhancan Güven, otomobil klasmanında ilerleyebildiği noktaya kadar gitmek istediğini belirtti.

"Yoğun çalışıyorum"

Daha kariyerinin başında olduğunu kaydeden Güven, "Kısa vadeli hedeflerim var. Önce Süper Kupa'yı kazanmak, sonra da Porsche ile yola devam etmek istiyorum. Sezon kasım ayında bitti, aralık ödül törenleriyle geçti. Burada şimdi kamptayım. Haftaya Prosche'nin uzun bir kamp dönemi olacak. Şubatta testler başlayacak, çok boşluk olmadı. Simülasyonda antrenmanlarımı arttırdım, fiziksel olarak daha iyi hazırlanıyorum. 2020'de hazırlıklarım şu an yoğun geçiyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin önü açık"

Son 2-3 yıldır yurt dışında başarılar elde etmeye başladığını dile getiren Ayhancan Güven, "Kenan Sofuoğlu'nun yanı sıra Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler ve benim gibi çok güzel bir nesil yetişiyor. O nedenle motor sporlarında Türkiye'nin önü açık. Saydığım isimler ve benim önümde 15-20 senelik bir zaman var. Ben üzerime düşenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bizden sonraki nesilde bizim yaptıklarımızın üzerine katlayarak gelsin. Çok güzel bir sinerji var. 15-20 sene içinde dünya şampiyonluğu elde ederiz ve bizden sonraki pilotlara öncülük etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

İsa Akar - Burak Yalman