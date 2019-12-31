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Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor

Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor
Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlıyor

80 milyon lira sahibini bekliyor. 200 TL’lik banknotlar halinde 400 adet balyadan oluşan 80 milyon liranın ağırlığı 500 kilo. 80 milyonluk ikramiye ile 250 bin liralık 320 adet araç ve 500 bin liralık 160 ev satın alınabiliyor. Peki Milli Piyango 2020 Yılbaşı Çekiliş Saat Kaçta Başlıyor? İşte detaylar...

Milli Piyango Daire Başkanı Murtaza Çakur, “Sayısal Loto terminallerinde ve sanal bayilerimizden biletlerimizin satışı devam etmektedir. Ankara'daki depolarda şuan bilet kalmadı. Şubelerde ve sanal bayilerde satışlar devam ediyor. Geçen seneki ikramiye henüz alınmadı.  Seyyar bayinin sattığı 5 biletten birine büyük ikramiye çıktı. Kayıtlarımızda mevcut ama şuana kadar gelip almadı. 6 gün içerisinde ikramiyeyi gelip almaz ise bu parayı hazineye devrediyoruz. Ortak bilet internet üzerinde sanal bayilerimiz tarafından satılmaktadır. Hisseli bir bilete çeyrek, tam ve yarım bilete 1 lira yüzlük ve binlik ortak olabiliyorsunuz. Orada değerin altında bir rakam ile ortak olunabiliyor. Ama bunlar sadece sanal bayilerin müşterileri tarafından alınır” dedi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 2020 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

 

 

 

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