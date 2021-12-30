Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi sonuçları ve sıralı tam liste| MPİ 2022 Amorti rakamları

Milli Piyango 2022 yılbaşı kazanan numaralar listesi hızlı online bilet sorgulma... Yeni yıl için gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişine artık saatler kaldı. Vatandaşlar aldıkları biletin sonucunu büyük bir merak içerisinde beklerken İdare tarafından 2022 senesi için verilecek olan ikramiye tutarı ise 120 milyon TL olarak açıklandı. Mili Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi açıklandıktan hemen sonra büyük ikramiye ve amorti kazanan numaraları sıralı ve tam listeye bu sayfamız aracılığı ile ulaşabilirsiniz.





202 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İÇİN VERİLECEK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 120 milyon lira olarak belirlendi. Yılbaşı bilet fiyatları tam için 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 MİLLİ PYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ AMORTİ RAKAMLARI

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.