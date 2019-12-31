Milli Piyango Sıralı Tam Liste| 2020 Milli Piyango Sonuçları (MPİ) Kazandıran Numaralar...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama... Milli Piyango çekilişi bugün saat 15.00'dan itibaren çekilmeye başlanacak ve 80 milyonluk ikramiye bugün bellli olacak. Gün içerisinde çekilişi yapılacak olan 2020 Yılbaşı Milli Piyango sıralı tam listesi ve kazanan numaraları bu haberimizde bulabileceksiniz.Peki Milli Piyango 2020 Yılbaşı çekilişi şanslı numaralar hangisi, piyango hangi numaralara çıktı, MPİ sonuçları, 2020 hızlı bilet sorgulama. İşte tüm ayrıntılar...

80 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BEKLİYOR

Milli Piyango'nun yeni yıl çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiye görücüye çıktı. Para grup merkezinde görücüye çıkan 80 milyon lira sahibini bekliyor. 200 TL'lik banknotlar halinde 400 adet balyadan oluşan 80 milyon liranın ağırlığı 500 kilo. 80 milyonluk ikramiye ile 250 bin liralık 320 adet araç ve 500 bin liralık 160 ev satın alınabiliyor.

Milli Piyango Daire Başkanı Murtaza Çakur, “Sayısal Loto terminallerinde ve sanal bayilerimizden biletlerimizin satışı devam etmektedir. Ankara'daki depolarda şuan bilet kalmadı. Şubelerde ve sanal bayilerde satışlar devam ediyor. Geçen seneki ikramiye henüz alınmadı. Seyyar bayinin sattığı 5 biletten birine büyük ikramiye çıktı. Kayıtlarımızda mevcut ama şuana kadar gelip almadı.

6 gün içerisinde ikramiyeyi gelip almaz ise bu parayı hazineye devrediyoruz. Ortak bilet internet üzerinde sanal bayilerimiz tarafından satılmaktadır. Hisseli bir bilete çeyrek, tam ve yarım bilete 1 lira yüzlük ve binlik ortak olabiliyorsunuz. Orada değerin altında bir rakam ile ortak olunabiliyor. Ama bunlar sadece sanal bayilerin müşterileri tarafından alınır” dedi.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verileri baz alındığında 2020 senesi için 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. 2007 ila 2008 senesinde 25 milyon lira olan ikramiye tutarı 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. 2016'da 60 milyon lira olan büyük ikramiye tutarı 2017'de 61 milyon lira, 2018'de ise 70 milyon lira olmuştu.

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango 2020 çekilişinde bu yıl 80 milyon lira ikramiye dağıtılacak...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.