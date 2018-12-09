Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? |2019 Yılbaşı Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları....milli piyango bilet fiyatları 2019

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları... Her sene yılbaşını büyük umutlarla bekleyen talihliler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Milli piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin rakamı dudakları uçuklattı. 70 milyon liralık büyük ikramiye kimlere ve hangi şehirlere çıkacak? Zengin olma hayaliyle bilet almak isteyen talihliler bilet bayilerinin kapısında kuyruklar oluşturmaya başladı. Milli piyango çeyrek bilet ne kadar veriyor? Peki, 2019 Yılbaşı Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları ne kadar? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 29 Kasım 2018 Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülecek.

Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Türkiye'de her yıl milyonlarca insanın zenginlik hayalleri kurduğu ve bu yıl büyük ikramiyenin 70 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa çıktı.

Bilet alırken hologram ve seri numara kabartmaları önemli

Yılbaşında bilet satışlarının arttığına vurgu yapan bayi işletmeciliği yapan Fahri Çeliker, "Biletlerdeki hologramlar var. Seri numaralarının üstündeki kabartmalar var. Aynı zamanda bilet ışığa tutulduğu zamanda da küçük küçük Milli Piyango amblemli hologramlar çıkar. Bunlara kesinlikle dikkat edilsin.”

"Fotokopi çektirilip de satılıyor, dikkat edilmeli"

Çeliker, yılbaşı yoğunluğunda renkli fotokopi yöntemiyle bilet çoğaltıp, aynı seri numaralı veya sahte biletlerin çok sayıda kişiye satılabildiğini söyleyerek, sahtekarlara karşı tedbirli ve uyanık olunmasını istedi. Çeliker "Yılbaşı zamanında bilet çok satıldığı için artık herkes bu işe el atıyor. Satan da satmayan da el atıyor. Fotokopi çektirilip de satılıyor. Yani bunlara dikkat edilirse, sabit bayilerden alınması en doğrusu bence" ifadelerini kullandı.

İKRAMİYE TABLOSU

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

TOPLAM İKRAMİYE ADEDİ: 2.950.905

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI: 390.910.000