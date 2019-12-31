Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Canlı İzle |2020 Büyük ikramiye kazanan numara MPİ

Binlerce kişi 2020 yılbaşı özel çekiliş saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişi için artık saatler kaldı. Zengin olma hayali kuran milyonlarca kişi, büyük ikramiye rakamlarının hangileri olacağını merak ediyor. Haberimizden 2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını bulabilir ayrıca MP çekilişi ne zaman yapılıyor dikkat edilmesi gerekenler neler öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MiLLi PİYANGO YILBAŞI ÇEKiLiŞİ HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2019 yılbaşı çekilişi sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında MPİ sitesinden yayınlanacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Milli Piyango İdaresi verileri baz alındığında 2020 senesi için 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. 2007 ila 2008 senesinde 25 milyon lira olan ikramiye tutarı 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. 2016'da 60 milyon lira olan büyük ikramiye tutarı 2017'de 61 milyon lira, 2018'de ise 70 milyon lira olmuştu.

2020 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? (Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Fiyatları)

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Milli Piyango 2020 çekilişinde bu yıl 80 milyon lira ikramiye dağıtılacak...