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Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetlerarası görüşme bitiminde Bakan Akar tarafından ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield kabul edildi.”

Mehmet Kalay
 

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