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Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan'a geliyor

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan'a geliyor
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan'a geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyeti Azerbaycan’a geliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki Türk askeri heyetinin Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarını izlemek için Azerbaycan'a geleceği belirtildi. Açıklamada, Bakan Akar başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer üst düzey subayların bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a geleceği vurgulandı. Heyet, Azerbaycan-Türkiye kara ve hava kuvvetlerinin katıldığı Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlarının bir bölümünü izleyecek.

Kamil Nadirli

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