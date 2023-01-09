Milli Savunma Bakanı Akar: 'Fırtına Obüsleri şanlı ordumuzun gücüne güç katacak'

Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Teslimat törenin de konuşan Bakan Akar, geçmişte askeri malzemeleri yurtdışından temin ettiklerini fakat günümüzde bütün silahları, helikopterleri ve füzeleri tasarladıklarını yerlilik ile millilik hususunda yüzde 80 seviyelerine ulaştıklarını aktardı.

“Şanlı ordumuzun gücüne güç katacak”

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 6 adet Yeni Nesil Fırtına Obüsü teslim töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün yerli ve milli imkanlarla üretilen Yeni Nesil Fırtına Obüslerinin Kara Kuvvetlerine teslim edilecek olmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Şanlı ordumuzun gücüne güç katacak Fırtına Obüslerimizin ülkemize, asil milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum. Kara Kuvvetlerimize büyük ateş üstünlüğü sağlayan Fırtına Obüsleri, terörle mücadele harekatında kahraman topçularımız tarafından son derece etkin şekilde arazide kullanılmakta. Operasyonlarda elde edilen tecrübeler ışığında bu obüslere ileri teknolojiye dayalı ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik çalışmalarda aralıksız devam etmektedir. Fabrikamız kurulduğu 1973 yılından itibaren ürettiği veya bakım, onarımını yaptığı malzemeler vasıtasıyla savunma ve güvenliğimize önemli katkılar sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. Bugün ayrıca BMC Power tarafından 4 yıllık bir çalışma neticesinde tasarlanıp geliştirilen ve fabrikamızda seri üretimi devam etmekte olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri motorlarının sergilerini de görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tasarımından, üretimine Fırtına Obüsleri ile ilgili sistemlerin hayata geçirilmesinde emeği olan, alın teri döken herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Yerli ve milli savunma sanayimiz büyük başarılar elde etmeyi başarmıştır”

Bakan Akar, “Yerli ve milli savunma sanayimiz tüm dünyanın dikkatini çekecek düzeyde adımlar atmayı, büyük başarılar elde etmeyi başarmıştır. Bugün teslimi yapılan Fırtına Obüsleri de kamu ve özel sektörün büyük bir uyum içerisinde çalışarak neleri başarabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi maalesef yurt dışından tedarik ederken artık milli piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, Fırtına Obüslerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, Atak helikopterlerimiz ile savaş gemilerimizle, akıllı hassas mühimmatımızı, füzelerimizi tasarlayıp; inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Nereden, nereye bunun görülmesi ve anlaşılmasını özellikle bütün kamuoyuna duyurmak istiyorum” diye konuştu.

“Her türlü arazi ve iklim şartlarında hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta”

Bakan Akar, “Savunma Sanayimiz, Türkiye yüzyılında modern tesisleri, yetişmiş nitelikli personeli, kazandığı kabiliyetleri ve sağladığı ekonomik katma değeri ile ülkemizi uluslararası alanda en üst lige taşıyacaktır. Bunun için azimle, kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Tüm dünyada risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine hassas bir dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada güvenlik üreten bir ülke olarak barış ve istikrara katkı sağlamak için her türlü gayreti göstermektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaştığımız ve ülkemizin önemli misyonlar üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan bakanlığımız ve TSK, bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım, stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu çerçevede bugün Savunma Sanayi dahil, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelen TSK egemenlik ve bağımsızlığımız için her türlü arazi ve iklim şartlarında hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta” şeklinde konuştu.

“Mehmetçiğin elini daha da güçlendirecektir”

Şehitlere de rahmet dileyen Akar, “Şehit ve gazilerimizden ilham alan ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla görev yapan nitelikli personelimizin de vazifelerini kahramanlık ve fedakarlıkla icra etmesinde yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği üstün teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür, görülmektedir. Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesi bizler için artık bir zorunluluk ve milli istikbal mücadelesidir. Fırtına Obüslerimiz de bu mücadelenin kritik bir unsuru olarak harekat alanında ordumuzun muharebe kabiliyetini yükseltecek, Mehmetçiğin elini daha da güçlendirecektir. Yeni Nesil Fırtına Obüslerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Obüslerin dosta güven, düşmana korku salacak özellikleri

Türk ordusunun gücüne güç katacak olan Yeni Nesil Fırtına Obüsleri, 65 kilometre maksimum hıza, yüzde 30 yan eğime ve yüzde 60 tırmanma kabiliyetine sahip. 150 santimetre derinliğinde sudan geçme, 280 santimetre hendek geçişine sahip olan obüslerin hareket sığası ise 360 kilometre. 8 silindirli bin beygir gücünde olan yeni obüsler, elektronik kontrollü motora sahip. Yeni nesil atış kontrol sistemi, geliştirilmiş otomatik mühimmat yükleme sistemi, yeni nesil ilk hız ölçme radarı (İHÖR), barut koşullandırma sistemi, elektrikli top/kule takat sistemi ve otomatik namlu yol kilidine sahip olan obüsler, yüksek balistik koruma, KBRN koruma sistemi, personel ve güç grubu bölmesi için otomatik yangın söndürme sistemi ve sisleme sistemiyle donatıldı. Aynı zamanda yeni sürüş görüş sistemlerinin yanı sıra geliştirilmiş yardımcı güç sistemiyle de donatılan obüsler, 4 iler ve 2 geri olmak üzere otomatik kontrollü transmisyona sahip. Top komutanı, nişancı, doldurucu, doldurucu yardımcısı ve sürücü olmak üzere 5 mürettebatın rahatlıkla hareket etmesi için tasarlanan obüsler, uzaktan komutalı silah sistemine de sahip. Termal ve TV görüş lazer mesafe ölçme yeteneğine sahip olan obüsler, otomatik hedef takibi, taşınabilirlik için UKSS platformunu kule gerisine yatırma ve sabitleme yeteneği de bulunuyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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