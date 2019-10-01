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Milli Savunma Bakanı Akar: “Harekata hazırız, bu işin şakası yok”

Milli Savunma Bakanı Akar: “Harekata hazırız, bu işin şakası yok”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Harekata hazırız, bu işin şakası yok”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Harekata hazırız. Bu işin şakası yok” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM açılış resepsiyonunda konuştu. Bakan Akar, güvenli bölge konusunda, “Güvenli bölge süreci istediğimi gibi gitmiyor. Ağır silahların çıkarılması, teröristlerin bölgeden çıkması gibi konularda istediğimiz gelişmeler yok. Ama Amerika ile görüşmeler devam ediyor. Son tarih söz konusu değil, kendi içinde ilerleyen bir süreç. Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK moral, motivasyonu yerinde. Müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz. İşin sonuçlanması lazım” dedi.

Düşürülen İHA'ya ilişkin olarak Bakan Akar, “Hava kuvvetleri hava sahamızı güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor” ifadelerin kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

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