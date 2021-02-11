Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek'

İşte Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- (KKTC) "Türkiye Cumhuriyeti devleti mevcut anlaşmalar gereğince orada garantör devlettir

- Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım

- NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız

- "PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı mücadelemiz devam ediyor ve edecek

- YPG/PKK orada durdurulmasaydı bugün oradaki resim çok farklı olurdu

- "Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek