İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek'
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- (KKTC) "Türkiye Cumhuriyeti devleti mevcut anlaşmalar gereğince orada garantör devlettir

- Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım

- NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız

- "PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı mücadelemiz devam ediyor ve edecek

- YPG/PKK orada durdurulmasaydı bugün oradaki resim çok farklı olurdu

- "Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.