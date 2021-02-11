Milli Savunma Bakanı Akar: 'Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek'

İşte Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları:
- (KKTC) "Türkiye Cumhuriyeti devleti mevcut anlaşmalar gereğince orada garantör devlettir
- Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım
- NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız
- "PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı mücadelemiz devam ediyor ve edecek
- YPG/PKK orada durdurulmasaydı bugün oradaki resim çok farklı olurdu
- "Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek