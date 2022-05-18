İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile görüştü - Tıkla İzle

Bakan Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Mehaj'ı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki Bakan baş başa görüştü.
İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından; tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere verilen önem ile iki ülke arasındaki askeri eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının gerekliliği belirtildi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.