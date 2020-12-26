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Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Libya’ya geldi. Bakan Akar, temasları kapsamında Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Libya'ya geldi. Bakan Akar havaalanında yetkililer tarafından karşılanmasının ardından temaslarına başladı. Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek olan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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