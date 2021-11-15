Milli Savunma Bakanı Akar, Moğalistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile bir araya geldi. Bakan Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Gürsed'i askeri törenle karşıladı. İki bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı. Görüşmenin sonunda Bakan Akar ve konuk Bakan Gürsed tarafından iki ülke arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Hidayet Türkyılmaz