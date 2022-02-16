Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi. Görüşmede, Akar ve Panagiotopoulos'un ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıldönümünü karşılıklı olarak kutladığı belirtildi.

Akar, daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Petrovska ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska de bir araya geldi. Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Akar, daha önce ise Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmüştü.

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Akar, daha önce ise Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ile bir araya gelmişti.