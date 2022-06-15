İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. NATO Karargahı'nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşen Akar daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.