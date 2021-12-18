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Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya ve Etiyopya'nın savunma bakanları ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya ve Etiyopya'nın savunma bakanları ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya ve Etiyopya'nın savunma bakanları ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ve Etiyopya Savunma Bakanı Abraham Belay ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Nijerya ve Etiyopya’nın savunma bakanları ile bir araya geldi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi ve Etiyopya Savunma Bakanı Abraham Belay ile görüştü. İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı görüşmede de, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmelerde, Türkiye'nin Nijerya ve Etiyopya arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanındaki iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi. Görüşmelerde ayrıca terörle mücadele konusunda tecrübe paylaşımının da önemi vurgulandı.

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