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Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyarette kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan’da - Tıkla İzle

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Akar'ı havalimanında Pakistanlı yetkililer ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılandı.

Akar ziyaret kapsamında, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak, Pakistan Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının ele alınması beklenirken, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alınacağı düşünülüyor.

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