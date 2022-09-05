Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı “MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı” için geldiği Kielce kentinde, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile de bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, tarafından iki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkat çekildi, askeri eğitim, işbirliği ile savunma sanayii alanlarındaki mevcut iş birliğinin devamı ile bu alanlardaki imkanların daha da artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan görüşmede, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'in, Bakan Akar'a Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması ve tahıl konusundaki çalışmalarda aldığı inisiyatiften dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmede, Türk ve Polonya bayrakları detayı

Görüşme öncesinde iki Bakan Polonya ve Türk bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Blaszczak, bayrakları işaret ederek, ikisinin de “aynı renklere” sahip olduğunu ifade etti. Bakan Akar da bunun üzerine Türkiye ve Polonya arasındaki köklü tarihi geçmiş ve ortak değerlere vurgu yaptı.