Milli Savunma Bakanı Akar, Romanyalı mevkidaşı Dincu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. İlk olarak Romanya Savunma Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Akar, askeri törenle karşılandı. Bando tarafından ulusal marşların çalınmasının ardından Bakan Akar, tören birliğini Rumence selamladı. Bakan Akar törenin ardından, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile ikili görüşmede bulundu.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde Bakan Akar, Karadeniz güvenliği çerçevesinde bölgesel sahiplik ilkesi, Montrö Sözleşmesi hükümlerine uyum, kıyıdaş devletlerle iş birliği ve askeri gerginliklerin önlenmesine vurgu yaptı. Bakan Akar tarafından ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilanı, gerginliğin azaltılması, insani yardımlar ile diplomatik çabalara devam edilmesinin gerekliliği ifade edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çabalarına dikkat çekildi.

Görüşmelerin ardından Bakanlık Şeref Defteri'ni de imzalayan Bakan Akar yaptığı açıklamada, “Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya'da bulunmaktan ve Romanya Savunma Bakanlığını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya arasında kökleri tarihe dayanan stratejik seviyede güçlü, siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Küresel ve bölgesel düzeyde belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde dost ve kardeş müttefikimiz Romanya ile aramızdaki askeri eğitim iş birliği alanındaki dayanışma çok daha önemli hale gelmiştir. İlişkilerimizin ve iş birliğimizin önümüzdeki dönemde başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Romanya Savunma Bakanı Dincu'ya gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Bakan Akar, “Kahramanlar Günü dolayısıyla da Romanya'nın ve Rumen halkının egemenlik ve bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm Rumen kahramanlarını saygıyla anıyorum” dedi.