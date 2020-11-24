Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz'

Dün Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Bakan akar bu olaya ilişikin

"İrini harekatını yönetenler ön yargılı ve objektiflikten uzak hareket ettiler"

"Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz"

"Uluslararası hukuka aykırı yanlış yapılmıştır"

"Karabağ'daki barış izleme mekanizması için çalışmalar devam ediyor"