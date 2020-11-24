İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz'
Milli Savunma Bakanı Akar: 'Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar, dün Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Bakan akar bu olaya ilişikin

"İrini harekatını yönetenler ön yargılı ve objektiflikten uzak hareket ettiler"

"Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz"

"Uluslararası hukuka aykırı yanlış yapılmıştır"

"Karabağ'daki barış izleme mekanizması için çalışmalar devam ediyor" 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.