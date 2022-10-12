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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na da katıldı. Bakan Akar, toplantı sırasında ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’na katıldı - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na da katılan Bakan Akar, toplantı sırasında ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

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