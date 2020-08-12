İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakü'ye ulaştı.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ni Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile diğer yetkililer karşıladı.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.