Milli Savunma Bakanı Akar video telekonferans toplantısı düzenledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleri ile ilgili bilgi almak amacıyla kuvvet ve birlik komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Video telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'na ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" ifadeleri kullanıldı.