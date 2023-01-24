Milli Savunma Bakanı Akar: 'Zap büyük ölçüde teröristlerden temizlendi'

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti" diye konuştu.

Akar, askeri eğitim iş birliği, tatbikatlar ve savunma sanayii konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit operasyonundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi."

Hülya Keklik



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