Milli Savunma Bakanı Akar'dan Konya ziyareti

Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Akşehir'de bulunan Millî Savunma Akar, "Akşehir Onur Günü" programı sonrası Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam İsmail Küreci tarafından karşılanan Bakan Akar, Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Akşehir Belediye Başkanlığına geçen Bakan Akar'a, Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Ziyaretleri sırasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Hidayet Türkyılmaz